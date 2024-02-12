مونديال الشاطئية.. منتخب البرتغال يكمل عقد الواصلين إلى "الإمارات 2024"

المصدر: وام

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يكتمل غداً وصول المنتخبات المشاركة في النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" التي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

يشارك في المونديال 16 منتخباً تتنافس في 4 مجموعات، على ملعب أقيم خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

وسيكون المنتخب البرتغالي (حامل لقب البطولة مرتين) وأحد المرشحين للفوز بكأس هذه النسخة أخر المنتخبات الواصلة إلى دبي استعداداً لانطلاق المنافسات يوم الخميس المقبل.

وينافس المنتخب البرتغالي في المجموعة الرابعة "النارية" رفقة منتخبات البرازيلي والمكسيك وسلطنة عمان.

ويستهل المنتخب البرتغالي مبارياته بمواجهة نظيره المكسيكي يوم الجمعة الموافق 16 فبراير.

وانخرطت المنتخبات التي وصلت بالفعل في التدريبات على ملاعب اتحاد كرة القدم ونادي والممزر، على أن تخصص اللجنة المنظمة تدريباً واحداً لكل منتخب على ملعب البطولة قبل خوض أولى مبارياته.

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