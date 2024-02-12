الظروف الجوية تؤجل انطلاقة الجولة الـ13 لدوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلنت رابطة المحترفين، عن تأجيل مباريات الجولة الـ13 بدوري أدنوك للمحترفين المقررة اليوم الاثنين، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة على الدولة، وبناءً على توصيات الجهات المختصة، وأوضحت الرابطة أن مباريات اليوم الاثنين ستقام في موعد يحدد لاحقاً، على أن تقام مباريات غداً الثلاثاء، في موعدها المحدد دون تغيير.

وتتضمن المباريات المؤجلة اليوم، مواجهات حتا صاحب المركز 13 قبل الأخير برصيد 5 نقاط، مع شباب الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وهي المواجهة التي كان سيسعى حتا من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز من حظوظه في البقاء، بعد تراجعه في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، بينما كان هدف شباب الأهلي مواصلة مطاردة القمة، بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل المتصدر، ونقطة عن الوصيف العين.

والمباراة الثانية كانت ستجمع الإمارات صاحب المركز 14 الأخير برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه البطائح الذي يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، وكانت تلك المواجهة تمثل الاختبار الأول للمدربين، بعد استعانة الصقور بالإيطالي والتر زينغا، الذي أشرف على تحضيرات الصقور في فترة التوقف، في حين.

كان سيخوض البطائح أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الكرواتي غوران توميتش، الذي تولى قيادة «الراقي» خلفاً للروماني رادوي. وثالثة المباريات المؤجلة، كانت ستجمع بين فريق عجمان وضيفه بني ياس، ويتواجد عجمان بالمركز 12 برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بني ياس المركز الثامن برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في 6 مباريات.

وخلال الفترة السابقة اعتمد عجمان على جني ثمار فترة التوقف السابقة للدوري، والتي امتدت 50 يوماً، خاض فيها معسكراً داخلياً في الفجيرة، ولعب عدداً من المباريات الودية، بينما يسعى بني ياس لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

مواجهة

على جانب آخر، تتضمن مواجهات غد الثلاثاء، مواجهات الوحدة مع الشارقة، على ملعب إستاد آل نهيان، ويحتل الشارقة المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز السادس بفارق نقطتين، ويواجه اتحاد كلباء ضيفه خورفكان الذي يتواجد بالمركز العاشر برصيد 13 نقطة، واتحاد كلباء بالمركز 11 برصيد 12 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة بـ«ديربي» الوصل والنصر على ملعب إستاد زعبيل، والوصل يتصدر برصيد 30 نقطة، وبفارق 15 نقطة كاملة عن النصر في المركز التاسع، ويبحث الوصل عن الفوز لتأمين صدارته، والابتعاد أكثر عن العين وشباب الأهلي، في الوقت الذي يأمل النصر الوصول للنقطة 18 لتكون بداية لتصحيح المسار في الدوري.

وسبق أن التقى الفريقان في 28 مباراة في دوري المحترفين، ويتفوق النصر بتحقيق 13 انتصاراً، مقابل 8 مباريات فوز للوصل، وتعادلا في 7 مواجهات، ما يجعل «الديربي» مسك ختام للدور الأول للدوري الإماراتي، والذي ستتبقى منه قمة العين والجزيرة يوم 11 أبريل المقبل، من الجولة 13.

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