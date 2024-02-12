عيسى الهوتي.. 100 % مشاركة أساسياً مع اتحاد كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

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فرض الحارس عيسى الهوتي نفسه في تشكيلة كلباء، وشارك في كل مباريات الدور الأول بنسبة 100 %، ولم يتم استبداله في أي مباراة، ولم يجلس على دكة البدلاء، وخاض النمور 12 مباراة أسوة ببقية فرق المسابقة بدقائق لعب بلغت 1080، مقدماً أداءً جيداً أهّله لنيل ثقة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، وتمكن الحارس من الخروج بشباكه نظيفة في مباراتين، ولديه 33 تصدياً في المباريات الـ12.

ويعتبر الهوتي من اللاعبين الشباب في الفريق إلى جانب سلطان عادل وياسر حسن وأحمد عامر، الذين يعول عليهم الفريق في السنوات المقبلة لقيادته للمنافسة على مراكز جيدة في الدوري وبطولات الكأس، ويعتبر حارس كلباء من الحراس الجيدين وأصحاب البصمة في النسخة الحالية من دوري أدنوك، ويتصدر الهوتي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة، كما يملك أرقاماً جيدة.

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