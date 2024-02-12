منتخب قطر.. أرقام قياسية في كأس آسيا

المصدر: الدوحة - وام

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حقق المنتخب القطري العديد من الأرقام القياسية، في كأس آسيا لكرة القدم بتتويجه بطلاً لكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بفوزه على نظيره الأردني 3 - 1، في النهائي.

حيث رفع حصيلة العرب المتوجين باللقب إلى 7 ألقاب، بعد كل من المنتخب السعودي 3 ألقاب، ولقب لكل من الكويت، والعراق، ثم قطر (لقبان).

وتمكن المنتخب القطري «المستضيف» من أن ينضم لقائمة المنتخبات المتوجة باللقب على أرضها، وهي كوريا الجنوبية 1960، وإيران 1968، و1976، والكويت 1980، واليابان 1992، وأستراليا 2015.

وعلى مدار مشواره بالبطولة سجل «العنابي» 14 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط، ولم يخسر في أي مباراة بمرحلة المجموعات، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية متصدراً بالعلامة الكاملة.

لا هزائم

وواصل مشواره على مدار نسختين ليصل إلى المباراة رقم 14 من دون أي خسارة. وكان لافتاً أن نتيجة فوز منتخب قطر على الأردن 3 - 1، هي النتيجة نفسها التي فاز بها على منتخب اليابان، بلقبه الأول النسخة الماضية في الإمارات 2019، وكان لاعبه أكرم عفيف عاملاً مشتركاً في الفوز ومن ركلة جزاء سجلها أيضاً خلال هذه المباراة، فيما سجل في النسخة الحالية أهداف قطر الثلاثة من ركلات جزاء أيضاً، وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل 3 ركلات جزاء فيها بالنهائي.

أصبح أكرم عفيف لاعب قطر ثاني أكثر اللاعبين الذين سجلوا للمنتخب القطري في نسخة واحدة من بطولة كأس آسيا بـ8 أهداف، بعد مواطنه المعز علي الذي سجل 9 أهداف في نسخة 2019.

ونال حارس منتخب قطر مشعل برشم جائزة أفضل حارس في البطولة.

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