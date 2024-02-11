النصر يجدد عقد غلوبير ليما حتى 2029

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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جدد نادي النصر عقد مدافعه غلوبير ليما «23 عاماً» حتى 2029 ليواصل تجربته الطويلة مع فريق الكرة بـ «العميد» والتي بدأت في موسم 2019 - 2020، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق قادماً من ناديه السابق بوتافوغو البرازيلي، حيث لعب لفرق المراحل السنية، وصولاً إلى فريق تحت 20 عاماً.

وشارك ليما في 98 مباراة مع النصر في دوري المحترفين في 5 مواسم متتالية ويعد إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق. وأكد اللاعب إنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه، مع النصر.

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