العين يقترب من نهائي «ADIB» وكلباء ينتظر الإياب

المصدر: كلباء - محمد فضل

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عاد العين من ملعب اتحاد كلباء بفوز مهم قرّبه كثيراً من الوجود في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بعد الفوز على اتحاد كلباء بثنائية نظيفة جاءت عن طريق المغربي سفيان رحيمي، والبديل محمد عباس، ونجح رجال المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو المدير الفني للعين في الاستفادة من فترة توقف المسابقات والتي استمرت لأكثر من شهر حيث ظهر فريق العين بشكل متجانس وكان الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة إذ بلغت نسبة الاستحواذ في بعض الأحيان 60 % لمصلحة الزعيم، والذي ضرب حصاراً محكماً على دفاع وحارس كلباء اللاعب عيسى الهوتي نجم المباراة الأول بعد أن أنقذ مرمى النمور من هزيمة ثقيلة ليقطع الزعيم نصف الطريق نحو التواجد في المشهد الختامي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

فرص

في المقابل، فإن كلباء لم يكن في يومه، وتبارى السلوفيني فومبيرغر قائد هجوم الفريق في إهدار الفرص السهلة والتي تكررت على مدار الشوطين، حيث وجد اللاعب في أكثر من مرة نفسه أمام حارس العين خالد عيسى فضلاً عن إهدار فرصة تعديل النتيجة بغرابة يُحسد عليها بعد أن وصلته الكرة والمرمى مفتوحاً على مصراعيه لكنه أرسلها نحو المدرجات في موقف أثار حفيظة الكوتش غبرائيل بين مساعد المدرب فرهاد مجيدي والذي قام بتبديله وإقحام الإيراني مهدي قائدي العائد قبل يوم واحد بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا ليشكل دخوله رغم الإرهاق خطورة حقيقية على جبهة العين، حيث قام قائدي بفتح ثغرات في العمق الدفاعي فضلاً عن تسديده لأكثر من كرة نحو المرمى ارتدت إحداها من بطن العارضة فضلاً عن استبسال خالد عيسى في الذود عن مرماه لكل طلعات كلباء خلال الشوط الثاني، كما أن الفريق تأثر أيضاً بغياب نجمه سلطان عادل المصاب وسينتظر مجيدي مدرب كلباء مباراة الرد لإحداث المعجزة وتحقيق المفاجأة، والعودة من العين ببطاقة الصعود لكن المهمة لن تكون سهلة على النمور.

نتيجة جيدة

بدوره، قال الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، ليس من السهل العودة لأجواء المواجهات الرسمية بعد فترة طويلة من التوقف. وأكمل: النتيجة تعتبر جيدة بكل تأكيد ولكن الأمور لم تحسم بعد، وعلينا أن ننهي المهمة في مباراة الإياب على ملعبنا استاد هزاع بن زايد في العين لافتاً إلى أن بطاقة الصعود لنهائي كأس «ADIB» لا تزال في الملعب وتنتظرنا مباراة أكثر صعوبة في الإياب.

وأضاف: بعد أن أنهينا مواجهة الذهاب يتحول تركيزنا حالياً على مباراتنا القادمة والمقررة أمام ناساف في البطولة الآسيوية. من جانبه قال غبرائيل بن مساعد مدرب كلباء: الجهاز الفني غير راضِ عن النتيجة، حصلنا على فرص عديدة للتسجيل لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب، وتابع جودة اللاعبين هي التي صنعت الفارق ورجحت كفة العين، وأدينا بشكل جيد ولكن النتيجة ذهبت للفريق الضيف وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مرحلة الإياب، ونوه إلى أن كلباء سيحول اهتمامه لمباراة الدوري وتنتظرنا مباراة خورفكان بعد غدٍ.

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