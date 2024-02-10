فوز الوصل والعين في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس «ADIB»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، كلباء– محمد فضل

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نجح الوصل والعين، أمس، في الفوز في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، ووضع الفريقان قدماً في النهائي.

وتغلب الوصل على ضيفه الوحدة 2 - 1، بإستاد زعبيل، وسجل للوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 3، وفابيو دي ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأحرز هدف الوحدة أحمد نور الله من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ويحتاج الوصل في لقاء الإياب إلى التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى النهائي، بينما يحتاج الوحدة إلى الفوز إياباً على ملعبه في إستاد آل نهيان، بفارق هدفين للوصول إلى النهائي.

وفي المباراة الثانية فاز العين خارج ملعبه على كلباء بهدفين دون رد سجلهما المغربي سفيان رحيمي، والبديل محمد عباس في الدقيقتين (45+2 )، و( 90+1)، وسيدخل «الزعيم» مباراة الإياب بملعبه بأكثر من فرصة.

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