11 سبباً سر «قمة العروبة» في موسم استثنائي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يقدم العروبة موسماً استثنائياً في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، متصدراً جدول الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيه بلغ 46 نقطة مقابل 35 نقطة للوصيف دبا الحصن، و33 نقطة للظفرة صاحب المركز الثالث.

وفريق العروبة هو الأكثر تحقيقاً للانتصارات، والوحيد الذي لم يخسر حتى اللحظة محققاً الفوز في 14 مباراة، والتعادل في أربع، كما أنه ثاني أفضل هجوم برصيد 32 هدفاً، وأفضل دفاع بالمشاركة مع دبا الحصن، حيث استقبل كل فريق 14 هدفاً، ويعد الأكثر استقراراً وثباتاً على مستوى الأداء والنتائج.

رؤية

ووفقاً لرؤية المتابعين لدوري الدرجة الأولى، يعد العروبة المرشح الأول للصعود إلى دوري المحترفين، ويؤكد الكثيرون أن البطاقة الأولى محسومة للعروبة فيما تتنافس بقية الفرق على البطاقة الثانية. ولم يكن تفوق العروبة مصادفة، وترصد «البيان»11 سبباً وراء تألقه بالموسم الحالي، وحفاظه على القمة.

1 انتداب عناصر مميزة على صعيد المحترفين الأجانب والمقيمين والمواطنين.

2 حافظ الفريق على مجموعة من لاعبيه الجيدين.

3 التعاقد مع مدرب جيد عرف كيف يوظف إمكانات اللاعبين ويقود الفريق إلى الانتصارات المتتالية.

4 الدعم الكبير والاهتمام من إدارة النادي وحرصها على توفير كل مقومات النجاح.

5 وجود عناصر خيرة ولاعبين متمرسين أسهموا في النتائج إلى جانب نقل خبراتهم للاعبين الشباب بالفريق.

6 استفادة العروبة من تعثر منافسيه المباشرين ومن تراجع فرق مرشحة مثل الحمرية ودبا الفجيرة.

7 امتلاك الفريق مهاجماً بدرجة قناص وهو المالي الحساني تامبورا وصيف الهدافين والذي يجيد إنهاء الهجمات في شباك المنافسين، خصوصاً أن الفرق التي ترغب في الصعود لا بد أن يكون لديها مهاجم قوي وصانع ألعاب جيد وهما موجودان في العروبة.

8 عمل الفريق بصمت والابتعاد عن الضغوط، من خلال ابتعاد إدارته ومدربه ولاعبيه عن التصريحات الإعلامية الكثيرة.

9 الخبرات الكبيرة التي اكتسبها الفريق في دوري الأولى ومعرفته بخبايا وأسرار الصعود.

10 وقفة الجماهير خلف الفريق ودعمه بقوة.

11 الاهتمام بعلاج المصابين والعمل على عودتهم بسرعة إلى جانب وجود بدلاء جيدين ودكة احتياطي قوية.

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