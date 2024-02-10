178.24 سم متوسط أطوال لاعبي أندية المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ متوسط أطوال لاعبي أندية دوري أدنوك للمحترفين، 178.24 سم، ويملك النصر مجموعة من اللاعبين يبلغ متوسط أطوالهم 180.27 سم، وهم الأكثر طولاً بين أندية المسابقة في الموسم الحالي، والتي ستعود إليها الحياة بعد غدٍ، بانطلاقة مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول للدوري. ويلي النصر، نادي الوحدة بمتوسط أطوال 179.58 سم، وحتا 179.34، وشباب الأهلي 179.04 سم، والوصل 178.79 سم، وعجمان 178.41 سم، والبطائح 178.27 سم، وكل من اتحاد كلباء وخورفكان بمتوسط أطوال 178.13 سم.

ويواصل متوسط أطوال اللاعبين في التراجع وفق موقع «المرصد الدولي لكرة القدم»، ليكون في العين 177.92 سم، والشارقة 177.84 سم، وبني ياس 177.76 سم، ونادي الإمارات 176.32 سم، والجزيرة 175.58 سم، وقام الموقع بتقسيم الأندية حسب نسبة مشاركة اللاعبين وفقاً لأطوالهم في مباريات الدوري إلى 4 فئات، وهي تحت 175 سم، ومن 176 إلى 180 سم، ومن 181 إلى 185 سم، وفوق 186 سم.

يتصدر الجزيرة بنسبة مشاركة 61.4% من دقائق مبارياته، قائمة الأكثر دقائق مشاركة في المباريات بلاعبين متوسط أطوالهم تحت طول 175 سم، ويليه الإمارات 41.1 سم، وبني ياس 38.8%، وعجمان 38%، والوحدة 35.2%، والشارقة 32.2%، وخورفكان 31.2%، والنصر 30.8%، والعين 30.2%، وحتا 29.2%، والوصل 26.6%، وشباب الأهلي 26.2%، واتحاد كلباء 24.5%، والبطائح 22.9%.

يتقدم اتحاد كلباء بنسبة مشاركة 54% من دقائق مبارياته، قائمة الأكثر دقائق مشاركة في المباريات بلاعبين يتراوح متوسط أطوالهم من 176 إلى 180 سم، ويليه البطائح بنسبة 51.1%، والعين 53.1%، والوصل 46.1%، والشارقة 44.9%، وشباب الأهلي 35.6%، وحتا 33.4%، والإمارات 32.7%، وعجمان 32.2%، وخورفكان 31.3%، وبني ياس 28.4%، والنصر 22.1%، والجزيرة 21.2%، والوحدة 15.5%.

يعتلي الوحدة بنسبة مشاركة 31.1% من دقائق مبارياته، قائمة الأكثر دقائق مشاركة في المباريات بلاعبين يتراوح متوسط أطوالهم من 181 إلى 185 سم، ويليه البطائح 25.8%، والنصر 24.3%، وشباب الأهلي 24.1%، وبني ياس 23.4%، وخورفكان 22.9%، وحتا 19%، والإمارات 16.9%، والوصل 12.8%، والجزيرة 11.6%، والشارقة 11.2%، وعجمان 10.5%، والعين 1.2%، واتحاد كلباء دون مشاركة بأي نسبة في تلك الفئة.

أما الفئة الرابعة والأخيرة لأطوال فوق 186 سم، فيتصدر النصر بنسبة مشاركة 22.8% من دقائق مبارياته، قائمة الأكثر دقائق مشاركة في المباريات، ويليه اتحاد كلباء 21.5%، وعجمان 19.3%، وحتا 18.4%، والوحدة 18.2%، والعين 15.5%، وخورفكان 14.6%، والوصل 14.5%، وشباب الأهلي 14.1%، والشارقة 11.7%، وبني ياس 9.4%، والإمارات 9.3%، والجزيرة 5.8%، والبطائح 0.2%.

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