الوصل يفوز على الوحدة ويعزز حظوظه في الوصول إلى نهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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عزز الوصل من حظوظه في الوصول إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بفوزه على ضيفه الوحدة 2-1، في مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة، وسجل للوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 3، وفابيو دي ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأحرز هدف الوحدة أحمد نور الله من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ويحتاج الوصل في لقاء الإياب الذي لم يحدد موعد بعد، إلى التعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي، بينما يحتاج الوحدة إلى الفوز إياباً على ملعبه في إستاد آل نهيان، بفارق هدفين للوصول إلى النهائي.

ولم تتأخر الإثارة عن القمة بعدما فاجئ الوصل ضيفه بهدف سريع في الدقيقة 3، بكرة رأسية من سفيان بوفتيني، بعد ركلة حرة لعبت عرضية من نيكولاس خمينيز، وزاد الهدف من اندفاع الوصل الهجومي، بينما لم تكن هناك ردة فعل قوية من الوصل، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل بعد العودة إلى تقنية الفيديو لعرقلة الوحداوي عبد الله حمد، للاعب الوصل الكسيس بيريز، وأحرز منها فابيو دي ليما الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 30، وتواجد علاء الدين زهير في المكان المناسب، لينقذ الوحدة من هدف ثالث في الدقيقة 41، قبل أن تتجاوز رأسية بيريز خط المرمى.

وحافظ الوصل على الأداء الهجومي في بداية الشوط الثاني، وشكل خطورة على مرمى الوحدة، والذي سرعان ما نجح في استعادة توازنه في الدقائق التالية، وأضاع أيركينوف أول فرصة حقيقة للوحدة في الدقيقة 57، عندما لعب رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الوصل، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، للتأكد من وجود لمسة يد من الوصلاوي سالم العزيزي، وأحرز منها أحمد نور الله هدفاً للوحدة في الدقيقة 66، وأضاع أيركينوف فرصة التعادل للوحدة في الدقيقة 74، بعدما أنفرد ولعب كرة ضعيفة بين يدي حارس الوصل خالد السناني.

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