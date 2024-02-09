مونديال الشاطئية.. "الفيفا" يتيح للجماهير فرصة التقاط الصور مع الكأس في دبي

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن جماهير كرة القدم الشاطئية سيكون بمقدورها التقاط صور مع كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، خلال جولة "تجربة كأس البطولة" في دبي يومي 12 و13 فبراير الجاري بحي دبي للتصميم.

وتُقام البطولة على ملعب جهز خصيصا للمونديال في حي دبي للتصميم خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

وأوضح "الفيفا" أن دبي ستكون المحطة الأخيرة لجولة "تجربة كأس البطولة"، التي تتيح للجماهير الفرصة لالتقاط صور مع الكأس التي سيرفعها أبطال العالم بعد نهائي 25 فبراير، كما يمكنهم الفوز بتذاكر مجانية لحضور مباريات المونديال التي ستستمر طيلة 11 يوماً.

وستُتاح فرصة أخيرة للجماهير للاقتراب من الكأس، حيث ستكون المحطة النهائية لجولة كأس البطولة في حي دبي للتصميم يومي 12 و13 فبراير من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

وبالإضافة إلى التقاط صورة مع الكأس، سيكون الزوار أيضاً على موعد مع ألعاب تفاعلية تحمل في طياتها فرصة للفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية" الإمارات 2024" دبي.

يُذكر أن القرعة وضعت الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كل من مصر - التي تخوض غمار النهائيات للمرة الأولى - وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تضم المجموعة الرابعة كلاً من البرازيل، صاحب الرقم القياسي برصيد خمسة ألقاب عالمية، والبرتغال، بطلة نسختي 2015 و2019، بالإضافة إلى منتخبي المكسيك وعمان.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الأرجنتين وإيران وإسبانيا وتاهيتي، في حين تتكون المجموعة الثالثة من منتخبات السنغال وبيلاروسيا واليابان وكولومبيا.

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