العين يروض النمور بثنائية ويضع قدماً في نهائي كأس " ADIB "

المصدر: كلباء-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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وضع العين قدماً في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"ADIB" بعد فوزه خارج الديار على نمور كلباء بهدفين دون رد عن طريق المغربي سفيان رحيمي، والبديل محمد عباس في الدقيقتين 45+2 ، 90+1، ليقطع الزعيم نصف الطريق نحو النهائي ويدخل مباراة الإياب على أرضية ملعبه ووسط جمهوره بأكثر من فرصة.

وعن مجريات ساد الحذر انطلاقة المباراة وغابت الفرص الحقيقية أمام مرمى الفريقان ، بعد ان انحصرت الكرة وسط الملعب ، وبعد انتصاف الشوط الأول بدأ لاعبو كل فريق في التحرر من الرقابة المفروضة عليهم ليأتي التهديد الأول من أصحاب الأرض عبر اللاعب بيسا الذي سدد كرة مباغتة كادت أن تخدع حارس العين خالد عيسى ، ولم يتأخر رد العين كثيراً على بعد ان تمكن سفيان رحيمي من خطف احد الكرات ليواجه حارس كلباء عيسى الهوتي الذي تألق في صد الكرة في الدقيقة 30.

وعاد نفس الحارس وحمى عرينه من هدف محقق بعد أن ابعد صاروخية لاعب العين عمير اتزيلي والذي اطلق تسديدة قوية في سقف المرمى تعامل معها الهوتي بذكاء ، وفي الوقت بدل الضائع خطف رحيمي هدف التقدم للعين مستفيداً من عرضية زميله لابا كودجو لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

مع انطلاقة شوط المدربين لاحت فرصة التعديل لكلباء عن طريق اللاعب فومبيرغر الذي تلقى تمريرة سحرية من زميله البديل مهدي قائدي لكنه اهدرها برعونة في الدقيقة 55، وضغط نمور كلباء بغية تسجيل هدف التعادل لكن عارضة العين صدت كرة مهدي قائدي القوية في الدقيقة 61 ، وتبارى لاعبو كلباء في اهدار الفرص ووجد فومبيرغر فرصة أخرى على طبق من ذهب والمرمى خاوي لكنه ارسل الكرة نحو المدرجات بطريقة غريبة ، وتمكن البديل محمد عباس من تسجيل هدف العين الثاني في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهدفين للعين دون رد للنمور .

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