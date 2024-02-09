منتخب الإمارات يختتم تحضيراته لخوض "مونديال كرة القدم الشاطئية"

المصدر: وام

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اختتم منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية محطة تحضيراته الأخيرة لمونديال الشاطئية "الإمارات 2024"، بخوض مواجهة ودية، أمس، أمام نظيره البيلاروسي، انتهت لصالح المنتخب الضيف (5 - 4) في الأشواط الإضافية.

وتضمنت هذه المحطة، خوض 4 مباريات ودية، الأولى والثانية كانت أمام المنتخب الروسي، والثالثة مع المنتخب المكسيكي، والرابعة مع منتخب بيلاروسيا.

وأكد بدر حارب مشرف منتخب الإمارات على اكتمال عملية إعداد المنتخب لخوض منافسات المونديال.

وقال: خاض منتخبنا عدد من المباريات الودية خلال المعسكرات التي أقيمت داخل وخارج الدولة، وشارك في بطولات دولية ودية كبيرة أبرزها بطولة "نيوم" الدولية وحصد الميدالية البرونزية، وبطولة إسبانيا الودية التي حقق فيها المركز الثاني.

ووجه حارب الشكر للجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة على دعمها للمنتخب خلال فترات إعداده لبطولة كأس العالم.

وأكد أن أداء المنتخب شهد تطورًا على المستويين البدني والفني، مُشيداً بجدية والتزام اللاعبين بما ساهم في تحقيق جميع أهداف برنامج الجهاز الفني للمنتخب، أملاً في تحقيق طموحاته في المونديال.

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