الإعلان عن توقيت مباريات كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة عن توقيت مباريات الدور ثمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة،وتنطلق المباريات في الخامسة و25 دقيقة مساء يوم 16 الجاري، بلقاء الجزيرة وضيفه العربي، باستاد محمد بن زايد، فيما يلتقي في الثامنة و20 دقيقة من اليوم نفسه حتا مع عجمان،باستاد حمدان بن راشد .

ويلتقي في اليوم التالي الوصل مع الإمارات باستاد زعبيل، والشارقة مع البطائح باستاد الشارقة في الخامسة و25 دقيقة، ويلعب في الثامنة و20 دقيقة، من اليوم نفسه النصر مع خورفكان، باستاد آل مكتوم. ويختتم الدور ثمن النهائي يوم 18 الجاري، بمواجهات كلباء مع دبا في الخامسة و20 دقيقة، وشباب الأهلي مع بني ياس باستاد راشد في الخامسة و25 دقيقة، والعين مع الوحدة، باستاد هزاع بن زايد في الثامنة و20 دقيقة.

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