الوصل والوحدة في تحدي نصف نهائي كأس «ADIB» اليوم

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد فضل، محمد صادق، وإيهاب زهدي

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تقام اليوم مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم «ADIB»، في عودة الحياة لملاعبنا بعد فترة توقف طويلة لمشاركة المنتخب في كأس آسيا، ويحل العين ضيفاً على كلباء في الخامسة و20 دقيقة عصراً، فيما يلتقي الوصل وضيفه الوحدة، باستاد زعبيل في الثامنة مساءً.

وتحظى مواجهة الوصل والوحدة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير باعتبارها مواجهة من العيار الثقيل، وتحدياً قوياً بين الفريقين، كما يديرها طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو، ويعاونه غابرييل تشاد، وبابلو أسيفيدو، وكل من نيكولاس لامولينا حكم فيديو، وخالد ناجم، حكم رابع ومسعود حسن حكم فيديو مساعد.

والمواجهة تحمل رقم 11 بين الفريقين في الكأس، ويتفوق الوصل بتحقيق 5 انتصارات، مقابل 4 انتصارات للوحدة، وتعادل الفريقان في مواجهة واحدة. ولعب الوصل خلال فترة التوقف مباراتين وديتين وفاز على الأخدود السعودي وخسر من كلباء، وصفوف الفريق مكتملة بانضمام الدوليين، فيما خاض الوحدة خلال فترة التوقف 3 مباريات ودية، وفاز على الزمالك 3-1 ببطولته الدولية وخسر أمام الاتفاق السعودي في نهائي البطولة بركلات الترجيح، واختتم ودياته بالخسارة من الفيحاء السعودي 0-1.

ويدخل «العنابي» المباراة بحلة فنية جديدة في الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الصربي غوران توفيغدزيتش الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ الذي قاد الفريق مؤقتاً عقب إقالة الجنوب أفريقي موسيماني، ويستعيد «العنابي» جهود الحارس راشد علي بعد تعافيه من الإصابة، ويتواصل غياب الحارس محمد الشامسي والمقيم سالم السومحي اللذين يتدربان مع فريق الرديف، بينما عاد لتدريبات الفريق الأول، البرتغالي روبن فيليب، وعزز الوحدة صفوفه بضم الجناح الدولي الأوزبكي خوجيمات إيركينوف بديلاً للأرجنتيني جوانكا.

وقال ميلوش مدرب الوصل: مواجهتنا مع الوحدة قوية وجماهيرية، وأحب هذا النوع من المباريات، والتي نعود من خلالها إلى أجواء المنافسات المحلية ، واللاعبون حصلوا على فترة راحة مناسبة، لكن في المقابل تأثرت لياقة المباريات. وأضاف: الوحدة تعاقد مع مدرب يتمتع بخبرة كبيرة على مستوى الخليج، وقمت بمتابعة الفريق في بطولته الودية وقدم أداءً مميزاً وعلينا التركيز على أنفسنا.

وأكد غوران مدرب الوحدة جاهزية فريقه وقدرته على تحقيق التفوق اليوم، وقال: المباراة تمثل أهمية خاصة لي باعتبارها اللقاء الرسمي الأول لي مع «العنابي»، وسعيد باستجابة اللاعبين لأفكاري الفنية خلال فترة قصيرة.

كلباء × العين

ويخوض العين وكلباء الخطوة الأولى لنصف النهائي بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز ووضع قدم في النهائي ويدخل العين المباراة، مكتمل الصفوف، ولعب الفريق خلال فترة التوقف 3 مباريات ودية، حيث فاز على ظفار العماني، وخسر أمام التعاون السعودي، وتعادل مع الأخدود السعودي. وفي المقابل يفتقد كلباء جهود الدولي سلطان عادل الذي أصيب مع منتخبنا بكأس آسيا، والإيراني مهدي قائدي لوجوده مع منتخب بلاده بالبطولة.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن التحضيرات مضت بصورة جيدة، وقال: حظوظنا كبيرة في الصعود إلى منصات التتويج هذا الموسم، ونشارك في 4 مسابقات مختلفة، الأمر الذي يبعث على الفخر، والقلق، وأتمنى أن يراعي اتحاد الكرة ورابطة المحترفين وضع الفريق. وأكد فرهاد مجيدي مدرب كلباء أن فترة التوقف كانت جيدة للفريق وخاض خلالها مباريات ودية عدة، وقال: ندخل لقاء العين بتركيز كبير بطموح الفوز.

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