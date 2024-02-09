طيران الإمارات تحلق في سماء الـ«NBA»

المصدر: دبي ــ خالد المهيري

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أعلنت طيران الإمارات والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA»، أمس، خلال مؤتمر صحافي عالمي عن توقيع عقد شراكة تسويقية عالمية لسنوات عدة، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة.

بالإضافة إلى «شريك الاسم» لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA»، التي كان اسمها مسابقة كأس «إن - سيزون». كما أصبحت طيران الإمارات أول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وباعتبارها أول شريك اسم، سيصبح اسم المسابقة «كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية»، وسوف يظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب خلال مباريات نصف نهائي مسابقة كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل.

كما سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بدءاً من مباراة «كل النجوم 2024 All Star Game»، التي ستقام يوم الأحد 18 فبراير الجاري.

شعبية كبيرة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

ذلك أن هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم. ومن هذا المنطلق فنحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إضافة قيمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تشكل اللعبة عنصراً رئيسياً مهماً في الثقافة الرياضية».

كواليس الصفقة

وبدوره، كشف بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في تصريحات خاصة لـ«البيان» عن كواليس المفاوضات مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA»، مؤكداً بأن المفاوضات بدأت قبل أكثر من 10 سنوات، إذ قمنا بالتواصل معهم في تلك الفترة أثناء توسع طيران الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت لدينا الرغبة بأن نقوم برعاية بطولة تهم المجتمع الأمريكي.

وأضاف «المفاوضات بدأت مع الإدارة السابقة لـ«NBA»، ولكن كانت هناك بعض الصعوبات والعقبات التنظيمية كانت أبرزها بأنه لم يسبق لأي علامة تجارية التواجد على القمصان، وكانت هذه إحدى النقاط التي تمت منافشتها معهم، بالإضافة إلى القيمة المالية المبالغ فيها لإتمام الصفقة، مما أدى إلى توقف المفاوضات إلى أن تم تعيين آدم سيلفر مفوضاً جديداً للرابطة.

نجاح

وقال بعد أزمة جائحة «كورونا» في العام 2020، عدنا للتفاوض مرة أخرى مع الرابطة، مؤكداً بأن طيران الإمارات هي التي صنعت هذا العرض وليست الرابطة، بكافة تفاصيلها الدقيقة، إذ على سبيل المثال تسمح التكنولوجيا المرتبطة بالبث التلفزيوني لدى «NBA»، بإظهار شعار طيران الإمارات عالمياً بعيداً عن الدخول في تعقيدات البث والحقوق التلفزيونية التي تختلف من دولة إلى أخرى.

وأضاف أن المفاوضات الثانية استغرقت سنة لإنهاء الصفقة، إذ قمنا بحل كافة النقاط الخلافية بما فيها المالية، مشيداً بأداء الفريق المفاوض الذين نجحوا في إتمام الصفقة، إذ باتت طيران الإمارات أول شركة طيران في العالم تدخل في شراكة مع «NBA».

المرتبة الأولى

من جانبه، أكد مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية والرئيس التنفيذي للعمليات، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أنه على الرغم من التطور الكبير التي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلا الإمارات بقيت دائماً في سلم أولوياتنا.

والسبب الرئيسي يعود إلى تواجد مختلف الجنسيات والثقافات فيها، من بينهم قطاع عريض جداً من محبي كرة السلة والمتابعين لـ«NBA»، وثانياً محبة الشعب الإماراتي ومتابعته لمجريات الدوري الأمريكي لكرة السلة، وهذا سر استثمارنا في الدولة.

وأضاف: إن كل هذه العوامل دفعتهم للتواجد في الإمارات، إذ ننظم سنوياً مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في العاصمة أبوظبي، وقمنا بتأسيس أول أكاديمية لنا في دبي، بالإضافة إلى افتتاح أولى محلات الـ«NBA» في المنطقة.

كما تحدث عن كواليس الصفقة العالمية، قائلاً: إن هناك أرضية مشتركة تجمع الجانبين، إذ تعتبر طيران الإمارات من الشركات ذات الثقل العالمي والدليل تواجدهم في معظم دول العالم من ناحية سوق الطيران والسفر والرعايات الدولية التي تقوم بها، ومن الجانب الآخر يتمتع الـ«NBA» بشعبية كبيرة في أمريكا والعالم، إذ نقوم بنقل المباريات في أكثر من 200 دولة وبلغات مختلفة، لذا ارتأينا بأن هذه الشراكة سوف تصب لمصلحة الطرفين.

وأضاف: إنه خلال المفاوضات بين الجانبين، كان المفتاح الأساسي هو الشيء الجديد المختلف الذي سيقوم كلا الطرفين بتقديمه، وهذا الذي تجسد في نهاية المطاف، أبرزها بأن طيران الإمارات أصبحت أول شركة طيران عالمية تتواجد في الـ«NBA»، وإدخال اسم الشركة العالمية مع اسم المسابقة، وتواجد شعار الشركة على قمصان حكام الدوري، بالإضافة إلى عدد من الأمورالفريدة..

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