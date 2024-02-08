مونديال الشاطئية "الإمارات 2024".. البرازيل وإسبانيا في مقدمة الواصلين

المصدر: وام

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يتوالى وصول المنتخبات المشاركة في النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الحالي.

ويشارك في المونديال 16 منتخباً تتنافس في 4 مجموعات، على ملعب أقيم خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

واكتمل وصول معظم المنتخبات المشاركة قبل أسبوع من انطلاق المنافسات، واستقروا في مقار إقامتهم بفنادق البطولة المعتمدة في دبي، القريبة من ملعب البطولة في منطقة حي دبي للتصميم، وانتظموا في التدريبات على الملاعب المنتشرة في دبي، في حين تبقى عدد محدود من المنتخبات التي ستصل في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكان على رأس المنتخبات التي وصلت بالفعل، منتخب البرازيل حامل الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة “5 ألقاب” ومنتخب إسبانيا، الذي فضل الوصول مبكراً قبل انطلاق المونديال بعشرة أيام، كما وصلت أخيرا بالفعل منتخبات إيطاليا، ومصر، والمكسيك، والسنغال وبيلاروسيا.

أما أبرز المنتخبات التي أخرت وصولها فهي البرتغال “حامل اللقب مرتين” والأرجنتين وعمان، والولايات المتحدة.

يذكر أن البطولة ستشهد إقامة 4 مباريات يومياً على التوالي، ضمن منافسات الدور الأول في المجموعات، اعتباراً من الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء موعد انطلاق آخر مباراة.

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