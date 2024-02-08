خورفكان «نيو لوك» في إياب دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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يبدو أن خورفكان سيظهر بـ «نيو لوك» في إياب دوري أدنوك للمحترفين بعد أن وجد الصربي نيبوشا مدرب الفريق الفرصة لإعادة ترتيب أوراق فريقه وتصحيح الأخطاء التي صاحبت الأداء في المباريات الأخيرة والتعرف أكثر على إمكانات اللاعبين، خصوصاً وأنه لم يشرف على فترة الإعداد الأولى قبل انطلاق الموسم ولم يجد الوقت الكافي بسبب ضغط المباريات ليطبق أفكاره، غير أن معسكر الفجيرة منحه ما كان يبحث عنه وطبق المدرب التكتيك وخطط اللعب التي ينوي تنفيذها في الدور الثاني، كما عمل على رفع معدلات اللياقة البدنية وزيادة نسبة الانسجام بين اللاعبين، واهتم المدرب بالجوانب الدفاعية والهجومية في ظل مشكلات عانى منها الفريق في الشقين الدفاعي والهجومي في الدور الأول.

وخاض خورفكان خلال المعسكر ثلاث تجارب طبق من خلالها المدرب نيبوشا أفكاره، وبدا الجهاز الفني راضياً عنها.

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