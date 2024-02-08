الوحدة يتعاقد مع الدولي الأوزبكي إيركينوف حتى 2025

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعاقد الوحدة مع الدولي الأوزبكي خوجيمات إيركينوف «22 عاماً» قادماً من نادي توربيدو موسكو الروسي بعقد حتى عام 2025 ليحل في خانة الأجنبي الخامس في صفوف العنابي. ويحل إيركينوف في قائمة الوحدة مكان الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي أنهى العنابي إعارته من الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وانتقل إلى صفوف التعاون السعودي، بعد 6 أشهر فقط قضاها مع الفريق بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب.

وكان إيركينوف لاعب المنتخب الأوزبكي قد اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت له، أول من أمس، عقب وصوله إلى أبوظبي، قبل التوقيع على عقود انضمامه للوحدة، وسيرتدي اللاعب الرقم 15 مع «أصحاب السعادة». ورحب مجلس إدارة الوحدة ممثلاً في أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالوافد الجديد، متمنياً له التوفيق مع الفريق خلال المرحلة المقبلة وتقديم الإضافة المرجوة لمساعدة الفريق على الانتصارات.

سعادة

من جهته، أبدى إيركينوف سعادته بالانضمام لصفوف العنابي أحد أعرق الأندية في الإمارات، مؤكداً أنه يعد قيادة النادي وإدارته وجماهيره بالقتال من أجل الوحدة وبذل أقصى جهد بجانب زملائه اللاعبين لتحقيق أهداف النادي.

ويعد إيركينوف أحد اللاعبين المميزين في مركز الجناح، وسيشكل إضافة جيدة لصفوف الوحدة، إذ ساهم اللاعب خلال مشاركته مع فريق باختاكور الأوزبكي والذي لعب له معاراً من فريقه الروسي، في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي في 6 أهداف خلال 4 مباريات، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفاً.

تحضيرات

على جانب آخر، واصل الوحدة تحضيراته الجادة، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع الوصل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقررة غداً الجمعة، على ملعب الفهود بزعبيل.

ويؤدي الفريق مرانه الختامي، اليوم، تحت قيادة الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي يستعد بدوره للظهور الرسمي الأول مع «أصحاب السعادة» بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ والذي قاد العنابي مؤقتاً بعد إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في نوفمبر الماضي.

وخاض الوحدة 3 وديات مع غوران خلال فترة التوقف الدولي، وظهر الفريق بمستوى جيد، حيث شارك في البطولة الودية التي نظمها النادي، وفاز على الزمالك المصري 3-1، قبل أن يخسر بركلات الترجيح من الاتفاق السعودي في النهائي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، وخسر في الودية الثالثة 0-1 أمام الفيحاء السعودي.

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