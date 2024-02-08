البطائح يقترب من رقم الوصل في دوري الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تساوى فريق البطائح مع الظفرة في عدد ألقاب مسابقة الدوري العام لكرة قدم الصالات، بحصوله على لقب الموسم الحالي الذي رفع به عدد ألقابه في السجل الذهبي إلى ثلاثة ألقاب، واقترب في نفس الوقت من الرقم القياسي المسجل باسم نادي الوصل «4 ألقاب».

وجاء فوز البطائح بلقب هذا الموسم بعد نهائي مثير لم تحسمه إلا المباراة الفاصلة مع خورفكان التي أقيمت بصالة نادي خورفكان وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين، ورغم الندية التي سيطرت عليها أول مباراتين في النهائي عندما تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً بركلات الترجيح، إلا أن البطائح فاز في المباراة الفاصلة بشكل مريح وبنتيجة كبيرة «4-0» تبادل تسجيلها راشد الهنائي وعبد الله الفلاسي وعبدالقادر حسن وراشد عبيد في نهائي «البلاي أوف».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز