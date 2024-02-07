14 هدفاً في افتتاحية كروية جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

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انطلقت منافسات دوري الكليات بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بمشاركة 5 فرق، هي: إدارة الأعمال، والإنسانيات والعلوم، والقانون، والهندسة، بجانب طب الأسنان، وأسفرت مباريات اليوم الأول عن فوز فريق كلية القانون على فريق كلية إدارة الأعمال 6-2، وفوز كلية الإنسانيات والعلوم على كلية الهندسة والتكنولوجيا 6–0.

شهد الافتتاح الدكتور سامح خميس، مدير القبول والتسجيل، والدكتور حازم الدباس «كلية إدارة الأعمال»، والدكتور أمين دمش «كلية القانون»، والدكتور حسين إبراهيم «كلية الهندسة والتكنولوجيا»، والدكتور عبدالرحمن «كلية الإنسانيات والعلوم»، ولفيف من الإعلاميين وطلاب الجامعة.

من جانبه، أكد البروفيسور علي أبو النور، مدير الجامعة، أهمية هذه البطولات في تجسيد روح التنافس ورفع كفاءة الطلاب وتنمية المواهب الكروية، مشيراً إلى أن الأنشطة الرياضية جزء مهم في المنظومة التعليمية لأي مؤسسة، لافتاً إلى تطبيق منظومة «العقل السليم في الجسم السليم»، مبدياً سعادته بالتجاوب الكبير الذي وجدته فكرة دوري الكليات وتفاعل الطلبة.

بدوره، أعلن رمزي غنيم، المشرف الرياضي، عن رصد العديد من الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز الأولى، بجانب جائزة لأفضل لاعب، وأحسن حارس مرمى، وهداف الدوري.

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