إنييستا يدعو ميسي ونجوم أنتر ميامي إلى زيارة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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وجه الأسباني المخضرم أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات، الدعوة إلى ليونيل ميسى وزملائه نجوم أنتر ميامي الأمريكي إلى زيارة رأس الخيمة «معقل الصقور»، في الوقت القريب، وذلك خلال لقاء مشترك في العاصمة اليابانية طوكيو.

واستغل إنييستا فترة الراحة القصيرة التي منحها والتر زينغا مدرب الصقور للاعبيه عقب المباراة الودية أمام النصر الأحد الماضي، بالسفر إلى اليابان في زيارة خاصة تزامنت مع تواجد فريق أنتر ميامي الذي لعب أمس مباراة ودية أمام فيسيل كوبي الفريق السابق للنجم الأسباني.

والتقى أنييستا خلال الزيارة بزملائه القدامي ليونيل ميسى، لويس سواريز، جوردي البا راموس، سيرجيو بوسكتيس، بمقر إقامة بعثة الفريق الأمريكي في جلسة خاصة استرجع فيها النجوم الكبار ذكريات السنوات الماضية، مع مقابلته للاعبي أنتر ميامي الذين التقطوا معه الصور التذكارية.

صورة طيبة

وقدم إنييستا صورة طيبة لزملائه عن الأجواء في رأس الخيمة والراحة النفسية التي يشعر بها مع «الصقور»، مشدداً على زملائه أهمية زيارة معقل الصقور وقضاء بعض الوقت معه في الإمارة وزيارة نادي الإمارات ومقابلة زملائه الجدد، وحظيت دعوته باهتمام كبير من نجوم العالم في كرة القدم والذين وعدوه بتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

وساهم النجم الأسباني في انتشار اسم نادي الإمارات على وسائل الإعلام العالمية، بعد أن أشارت إلى مشاركته السابقة مع نادي فيسيل كوبي، ولعبه حالياً ضمن صفوف «الصقور»، وكان ميسى قد أكد في تصريحات قبل مباراة فريقه الودية أمس الأربعاء إنه ظل يتابع أخبار فيسيل بعد انضمام إنييستا إلى صفوفه، مؤكداً أن علاقته القوية مع أندريس إنييستا تجعله يتابع مشواره الكروي.

مقابلة رائعة

فيما علق إنييستا على مقابلة زملائه اللاعبين القدامي بعد سنوات من الفراق، وقال إنه كان سعيداً باللقاء، ناشراً صورة مقابلة زملائه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «أكس» ومعلقاً بقوله: «كان من الرائع أن ألتقيكم مرة أخرى».

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