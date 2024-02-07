حمدان بن مبارك: كأس رئيس الدولة مناسبة اجتماعية وطنية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، الفجيرة – محمد فضل

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن نتائج قرعة كأس رئيس الدولة تُبشر بمنافسات قوية ومثيرة، خاصة أن فرق الأندية تولي هذه البطولة الغالية أولوية في برامجها وتسعى للتتويج بلقبها، لأنها بطولة لا تقف عند حدود الملعب وزمن المباريات بل منافسة تهم المجتمع بأسره.

وثمن معالي رئيس الاتحاد، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والقيادة الرشيدة للرياضة بكل قطاعاتها، خاصة كرة القدم التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع وعشاق الكرة والإعلام.

نتائج

وقال معاليه: «بعد أن ظهرت نتائج القرعة نأمل أن نرى مستويات فنية عالية تسعد جماهير الكرة الإماراتية، ونحن على ثقة أن مباريات كأس رئيس الدولة ستكون مبهرة بأحداثها وفعاليات جمهورها على المدرجات، وستكون قاعدة انطلاق لمستقبل كروي أكثر تقدماً وتطوراً».

وأضاف معالي رئيس الاتحاد إن كأس رئيس الدولة أصبحت مناسبة اجتماعية تتجلى فيها الروح الوطنية وتظهر فيها الفعاليات التراثية التي تعبر عن ماضي الإمارات العريق المعزز بقيم الأصالة والتعايش والتسامح.

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير لكل شركاء الاتحاد، مثمناً جهود فريق العمل الذي أخرج القرعة بأبهى حلة متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في أغلى البطولات.

مواجهات

وجاءت مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2023 - 2024 والتي أسفرت عنها القرعة التي أقامها اتحاد كرة القدم، مساء أول من أمس، منطقية ومتوازنة إلى حد بعيد، باستثناء مواجهة العين والوحدة التي تعد نهائياً وصداماً مبكراً بين العنابي والبنفسجي، إذ سيكون «الكلاسيكو» اللقاء الأبرز في هذا الدور الذي يقام أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري.

وجاءت ردود الأفعال على القرعة متوازنة أيضاً وسط طموح جميع الفرق بالتأهل والعبور إلى الدور ربع النهائي واستكمال مشوار الكأس الأغلى بنجاح.

ووضعت القرعة الشارقة حامل اللقب في مواجهة البطائح، وحتا مع عجمان، وشباب الأهلي مع بني ياس، والنصر مع خورفكان، والوصل مع الإمارات، والجزيرة مع العربي، واتحاد كلباء مع دبا الفجيرة.

بوابة

من جانبه، أكد أحمد الشامسي مدير فريق العين، أن مواجهة الوحدة تعد بداية قوية، ويأمل أن تكون بوابة لإحراز لقب البطولة التي يسعى «الزعيم» للتتويج بها، وقال: «العين جاهز للبطولة ولكل البطولات التي يشارك بها، وبالتأكيد إذا لم تقابل فرقاً قوية في بداية البطولة، سيحدث ذلك في الأدوار التالية، وطموحنا في نادي العين ليس التركيز على بطولة واحدة وإنما المنافسة على جميع البطولات».

حظوظ

بدوره، أكد خالد الكعبي إداري شباب الأهلي صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه ببني ياس، مشيراً إلى أن بني ياس منافس قوي ولا يستهان به، وقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، ولذلك فالمباراة صعبة للغاية وتتطلب تركيزاً كبيراً من أجل الفوز.

وبين أن خوض شباب الأهلي المباراة على ملعبه من شأنه أن يعزز من حظوظه كونها ستلعب أمام جماهيره، مشدداً على أن «الفرسان» يدخل كل البطولات من أجل المنافسة ويأمل تخطي عقبة بني ياس والصعود إلى ربع نهائي الكأس.

من جانبه، لا يرى الروماني ميريل رادوي مدرب فريق الجزيرة «فخر أبوظبي»، أن حظوظ فريقه أكبر في المواجهة رغم الفوارق الكبيرة بين فريقه والنادي العربي، وقال رادوي: أعتقد أن الحظوظ متساوية بين الجميع في بطولة الكأس، نحترم فريق العربي وسنستعد للمباراة بأفضل صورة ممكنة من أجل الفوز.

عودة

كما وصف أحمد مبارك مدير فريق الشارقة القرعة بـ«المتوازنة» باستثناء المواجهة الأقوى بين العين والوحدة، مؤكداً أن الشارقة يدخل البطولة هذا الموسم بهدف تحقيق اللقب والاحتفاظ به للمرة الثالثة على التوالي، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت عملاً كبيراً خلال فترة التوقف الدولي من أجل العودة بقوة للمنافسات، ومواجهة البطائح في الكأس صعبة، خصوصاً وأن المنافس يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، وتعادلا خلال مواجهة الدوري مما يؤكد أن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين.

أهداف

بدوره، أوضح جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، أن مواجهة كلباء في دور الـ16 مهمة وقوية، مشيراً إلى أنها تقبل كل الاحتمالات، وقال: نتطلع إلى مواجهة قوية مع نادي اتحاد كلباء وننظر إلى المستوى الجيد الذي يقدمه في الدوري، ونحن أيضاً نقدم مستويات جيدة في دوري الدرجة الأولى وندافع عن حظوظنا في المنافسة على التأهل إلى المحترفين، وفريقنا لا يستهان به وبتضافر جميع الجهود سنتمكن من تحقيق أهدافنا.

وتوقع العبدولي، حدوث مفاجآت في المرحلة المقبلة من البطولة، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد الكرة وجميع اللجان التنظيمية للإعداد والتجهيز لإجراء مراسم القرعة في أجواء متميزة في أبوظبي بحضور كبير من القيادات الرياضية، متمنياً أن تكون المرحلة المقبلة من المنافسة مرضية للجماهير التي تتابع المباريات باهتمام كبير.

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