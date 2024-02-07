التسديد المباشر يفرض نفسه في 12 جولة بدوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أجرى الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، دراسة تحليلية لحراس مرمى أندية دوري أدنوك للمحترفين قبل عودة المسابقة يوم 12 فبراير الجاري، بانطلاقة مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول، وأشار خلالها إلى أنه تم تسجيل 298 هدفاً في 84 مباراة أقيمت ضمن 12 جولة للدوري، وبمعدل تهديف 3.55 أهداف في المباراة الواحدة، وتوزعت تلك الأهداف بين 151 هدفاً في الشوط الأول، و147 هدفاً في الشوط الثاني.

وأوضح أن 33 % من تلك الأهداف سجلت من تسديدات مباشرة على المرمى، و12 % من ضربات رأسية، و7 % بالخطأ في مرمى الفريق «نيران صديقة»، و6 % من مناورة هجومية، و10 % من ركلات جزاء، و23 % من مواجهات مباشرة و9 % من كرات جانبيه، وأحرز 70 هدفاً من داخل منطقة الـ 6 ياردات، و187 هدفاً من داخل منطقة 18 ياردة، و41 هدفاً من خارجة منطقة 18 ياردة، وكان الإمارات الأكثر تلقياً للأهداف بالخطأ من حراس المرمى بتلقيه 8 أهداف، ويليه كل من بني ياس وخورفكان والجزيرة، 6 أهداف، والبطائح والشارقة، 5 أهداف، واتحاد كلباء وعجمان، 4 أهداف، والعين والوحدة والنصر، 3 أهداف، وحتا والوصل هدفين، وشباب الأهلي كان الأقل بتلقي هدف واحد.

شباك نظيفة

بيّن الدكتور زكريا أحمد، أن هناك أندية خرجت بشباكها نظيفة في 30 مواجهة، ويتصدرها النصر الذي حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وتلاه أندية شباب الأهلي، بني ياس، الوحدة، العين والبطائح، وحافظ كل منها على شباكه نظيفة في 3 مباريات، فيما حافظت على شباكها نظيفة في مباراتين كل من أندية الإمارات، اتحاد كلباء، الشارقة، الوصل والجزيرة، ونجح حتا بالخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة، بينما لم ينجح كل من خورفكان وعجمان في الحفاظ على نظافة شباكهما في أي مباراة.

مشاركة

أوضح مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، أن الجزيرة وعجمان، الأكثر استعانة بحراس المرمى في الجولات الماضية من عمر دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري، بعدما شارك كل منهما بثلاثة حراس، وتلاهما كل من شباب الأهلي، الإمارات، خورفكان، النصر، البطائح، الوحدة والشارقة، وشارك كل منهما بحارسي مرمى، فيما شارك بحارس واحد طوال مباريات الدوري حتى الآن، كل من بني ياس، حتا، اتحاد كلباء، الوصل والعين.

والحراس الذين شاركوا في الدفاع عن مرمى أنديتهم في الدوري حتى الآن، هم علي خصيف، راكان المنهالي وعبد الرحمن العامري (الجزيرة)، علي الحمادي، يوسف أحمد ومحمد يوسف (عجمان)، عبد الله التميمي وأحمد شامبيه (النصر)، محمد الشامسي وراشد علي (الوحدة)، ماجد ناصر وحسن حمزة (شباب الأهلي)، سهيل عبدالله وإبراهيم الكعبي (الإمارات)، إبراهيم عيسى وزايد أحمد (البطائح)، أحمد حمدان وأحمد محمود (خورفكان)، درويش محمد وعادل الحوسني (الشارقة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، خالد السناني (الوصل)، سالم خيري (حتا)، عيسى أحمد (اتحاد كلباء)، وخالد عيسى (العين).

أوضح الدكتور زكريا أحمد، خلال الدراسة أيضاً، أن هناك 520 تصدياً قام به 24 حارس مرمى، ويتصدر قائمة الأعلى تصدياً، فهد الظنحاني حارس بني ياس ونجح في 59 تصدياً في 1080 دقيقة مشاركة موزعة على 12 مباراة، ويليه سهيل عبدالله حارس الإمارات، وإبراهيم عيسى حارس البطائح، وكل منهما نجح في 48 تصدياً، وشارك سهيل في 900 دقيقة موزعة على 10 مباريات، وإبراهيم في 990 دقيقة موزعة على 11 مباراة، ثم سالم خيري حارس حتا ونجح في 44 تصدياً في 1080 دقيقة مشاركة موزعة على 12 مباراة، فيما كان عبدالله التميمي حارس النصر، الأقل بتصدٍ وحيد في مباراة واحدة لعبها مع فريقه في الموسم الجاري.

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