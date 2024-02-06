النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة: الهوية الإعلامية الجديدة انطلاقة نحو المستقبل

المصدر: وام

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أشاد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات بإجراءات قرعة دور الـ"16" لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والطريقة السلسة والحيادية التي تمت بها مساء أمس، مشيراً إلى أن إطلاق الهوية الإعلامية الجديدة للاتحاد، ستكون انطلاقة نحو مستقبل أفضل، خاصة أن الهوية الجديدة مستوحاة من معطيات كثيرة على مستوى الدولة، وعلمها المميز الذي يحمل الكثير من المعاني الوطنية للدلالة على الانتماء والعطاء.

وأكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد حرص اتحاد الكرة بتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على استمرار تواجد الأندية في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأشار الشامسي إلى أن دوري الأولي من المسابقات المهمة لاتحاد الكرة، وكذلك دوري الدرجة الثانية الذي يشهد تنافساً كبيراً بين مجموعة من الأندية، ومنها ذات الطابع الخاص لإثراء المنافسة في هذه الدرجة، وإتاحة الفرصة لقطاع كبير من المتواجدين في دولة الإمارات لممارسة كرة القدم حتى تكون هذه الفئات رافداً في تطوير كرة القدم في الدولة.

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