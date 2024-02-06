قرعة مثيرة لمواجهات دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة

المصدر: البيان

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أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم أمس في فندق إرث في العاصمة أبوظبي حفل قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي ومدربي الأندية المشاركة في البطولة، وكوكبة من نجوم كرة القدم الإماراتية، ووسائل الإعلام المختلفة.

بدأ الحفل بعرض مقطع فيديو تضمن أبرز اللقطات الكروية من منافسات النسخة الماضية للكأس الغالية، بعدها تم إجراء قرعة إلكترونية للملاعب المستضيفة لمباريات دورة الستة عشر، وكذلك توزيع الأرقام (من 1 إلى الرقم 16) إلكترونياً على جدول المباريات.

وأسفرت مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة عن مواجهات قوية ومثيرة، حيثُ يلتقي عجمان وحتا على ملعب نادي حتا، والشارقة "بطل كأس رئيس الدولة في الموسم 2022-2023" والبطائح على ملعب نادي الشارقة، والعين والوحدة على ملعب نادي العين، والنصر وخورفكان على ملعب النصر، واتحاد كلباء ودبا على ملعب اتحاد كلباء، وشباب الأهلي "بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023" وبني ياس على ملعب نادي شباب الأهلي، والجزيرة والعربي على ملعب نادي العربي، والوصل مع الإمارات على ملعب نادي الوصل.

وتٌقام أدوار الكأس الغالية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويشهد دور الـ 8 ودور الـ 4 إقامة المباريات على ملاعب محايدة، بينما تُقام المباراة النهائية للبطولة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

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