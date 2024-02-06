شباب الأهلي يلتقي كايرات الكازاخستاني في ثاني جولات كأس «وين لاين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض شباب الأهلي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ثاني مبارياته في بطولة كأس الشتاء «وين لاين» الودية أمام فريق كايرات الماتي الكازاخستاني، على ملعب استاد آل نهيان، بعد خسارته للجولة الأولى أمام روستوف الروسي 1 - 3 يوم الجمعة الماضي.

ويشارك شباب الأهلي في البطولة المقامة على ملعب استاد آل نهيان، ضمن تحضيراته الأخيرة قبل استئناف المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتل «فرسان دبي» المركز الثالث في جدول ترتيب الأندية المشاركة في المسابقة برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل في الصدارة، ونقطة واحدة عن العين في المركز الثاني.

ومن المقرر أن يختتم شباب الأهلي مشاركته في كأس الشتاء الجمعة المقبل، بلقاء سبارتاك موسكو الروسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز