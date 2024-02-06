قمة نارية مبكرة بين العين والوحدة في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أسفرت قرعة دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة عن قمة نارية بين العين والوحدة تقام على ملعب الأول، في نهائي مبكر بين الفريقين. وأجرى اتحاد كرة القدم قرعة دور الـ16 من البطولة للموسم الرياضي 2024-2023، أمس بفندق إرث بأبوظبي.

وأعلن اتحاد الكرة خلال مراسم القرعة عن إطلاق هوية مؤسسية جديدة، لتعزيز الروح الرياضية بمبدأ «بالاتحاد والهمة نصل للقمة»، كما كشف الاتحاد عن شعاره الجديد.

وجاءت بقية المباريات متوازنة، حيث يلتقي حامل اللقب الشارقة نظيره البطائح، ويستضيف حتا فريق عجمان، ويلعب شباب الأهلي مع بني ياس، ويلتقي النصر مع خورفكان، ويستضيف الوصل فريق الإمارات، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على العربي، ويلعب اتحاد كلباء مع دبا الفجيرة.

وكان اتحاد الكرة اعتمد نظام البطولة بوجود 14 فريقاً من المحترفين، إلى جانب فريقي دبا الفجيرة والعربي المتأهلين من تصفيات الدرجة الأولى.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار، وتلعب مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة. وحدد اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 16، إذ تلعب أيام 16 و17 و18 الجاري، بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 2 و3 أبريل المقبل، بينما يقام الدور نصف النهائي يومي 16 و17 أبريل المقبل.

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