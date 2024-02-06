خورفكان والبطائح في فاصلة دوري الصالات اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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يتحدد اليوم بطل دوري كرة قدم الصالات بين خورفكان والبطائح عندما يلتقيان في السابعة والنصف مساءً بصالة نادي خورفكان في ثالث مباريات «بلاي اوف» النسخة 15، وتوج البطائح بالدوري موسمي 2019 - 2020 و2021 - 2022، أما خورفكان فتوج تحت مسمى نادي الخليج موسم 2013 - 2014.

وجاء الحسم في «الفاصلة» بعد أن فاز البطائح على ملعبه بركلات الترجيح 4 - 3 بعد التعادل 2-2، وفي الثانية فاز خورفكان بركلات الترجيح أيضاً 3 - 2 بعد التعادل 1-1. يقود المباراة المونديالي فهد الحوسني وعلي حسن كريم، وياسر الزعابي حكماً ثالثاً، وبدر المرزوقي ميقاتياً، ويعقوب الحمادي حكماً خامساً والدكتور عبدالله الشحي مقيماً للحكام.

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