«الجزيرة» يرفع درجات الإعداد ويركز على تأهيل عبدالله رمضان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رفع الجزيرة درجات الإعداد لبقية مشوار الموسم الحالي بعد انضمام عناصره الدولية للتدريبات عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا، تحت قيادة المدرب الروماني ميريل رادوي، وركز النادي على تأهيل لاعبه الدولي عبدالله رمضان الذي كان قد تعرض للإصابة مع «الأبيض»، وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وحاجته إلى برنامج علاج وتأهيل قبل انضمامه إلى التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

ويخوض «فخر أبوظبي» مواجهة ودية أمام الرائد السعودي بعد غدٍ، يقف خلالها الجهاز الفني على مدى الاستفادة من فترة توقف المباريات التنافسية والتحضيرات التي أشرف عليها سابقاً، مع رفع المستوى الفني للاعبين عبر الاحتكاك أمام منافسه القوي، وستكون مباراة الخميس الثانية للجزيرة بعد مقابلته الأولى للخليج السعودي والتي خسرها 1 - 2 واعتمد خلالها على مجموعة كبيرة من عناصره الشابة، فيما تشهد مباراة الرائد مشاركة عناصر الخبرة من الدوليين.

يذكر أن الجزيرة يغيب عن أداء مباراته في الجولة 13 من بطولة الدوري والتي كان محدداً لها أمام مضيفه العين وتم تأجيلها إلى 11 أبريل المقبل بسبب مشاركة العين الآسيوية، لتكون عودته بلقاء ضيفه النصر 24 الجاري بعد غياب 60 يوماً عن مباريات الدوري في أطول فترة توقف أثناء الموسم.

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