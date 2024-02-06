«المواجهات الهوائية» سلاح تفوق رباعي نصف نهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد المواجهات الهوائية من المهارات المميزة دفاعياً وهجومياً في كرة القدم، وقبل ساعات من مواجهتي ذهاب نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقررتين مساء الجمعة المقبل، ويلتقي فيها اتحاد كلباء وضيفه العين، والوصل وضيفه الوحدة، هناك العديد من لاعبي الأندية الأربعة يمتلكون القدرة على الالتحام واستخلاص الكرة بالرأس، ويمكن رصدهم من خلال إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية في مسابقتي الكأس ودوري أدنوك.

وقبل أن تعود الحياة إلى المسابقات المحلية بمباراتي الذهاب للدور قبل النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد 16 مباراة في البطولتين لكل من الأندية الأربعة، هناك تفوق للوحدة في المواجهات الهوائية الناجحة في مسابقتي الكأس والدوري بنسبة 53.36 %، مقابل 35.19 % لاتحاد كلباء، و52.60 % للعين. وعلى صعيد تسجيل الأهداف من كرات رأسية في 16 مباراة في البطولتين، يتساوى الوحدة مع الوصل ولكل منهما 9 أهداف، ويليهما العين الذي سجل 5 أهداف بضربات رأسية، ثم اتحاد كلباء وسجل 4 أهداف. أما أبرز لاعبي أندية المربع الذهبي للكأس في المواجهات الهوائية الناجحة، فهم أندريس فومبيرجر مهاجم اتحاد كلباء، ويملك 56 مواجهة هوائية ناجحة، ويليه لابا كودجو مهاجم العين، ولديه 43 مواجهة ناجحة، ثم سفيان بوفنتيني مدافع الوصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز