التعادلات تسيطر على «الهواة» وصدارة «العروبة» في محلها

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تراجعت نسبة الأهداف المسجلة والبطاقات مع نهاية مباريات الأسبوع الـ19 لدوري الدرجة الأولى «الهواة». وشهدت المباريات الثماني تسجيل اللاعبين 20 هدفاً فقط مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي شهد 32 هدفاً، وأيضاً تراجعت نسبة البطاقات بعد إشهار الحكام 27 بطاقة صفراء، وغابت البطاقات الحمراء للمرة الثانية هذا الموسم.

وسيطرت نتيجة التعادل على 4 لقاءات ضمن مواجهات هذه الجولة، ولم يستفد أي من فرق المقدمة، وهي العروبة 46 نقطة المتصدر، ودبا الحصن الوصيف 35 نقطة، والظفرة الثالث 33 نقطة، من نتيجة تعادل الأندية الثلاثة بعد عودة العروبة من مسافي بنقطة يتيمة إثر التعادل السلبي بين الفريقين، وهي النتيجة ذاتها التي حضرت في لقاء الحصن وغلف يونايتد، ولم يشذ الظفرة عن القاعدة وعاد من ملعب الحمرية بتعادل إيجابي بهدف، كما فوت دبا الفجيرة الفرصة وتعادل أمام الذيد بهدفين، وعلى الرغم من هزيمته بملعب الفجيرة بهدفين مقابل هدف إلا أن يونايتد ظل متمسكاً بمركزه الرابع برصيد 30 نقطة.

تشديد الخناق

وفيما يتعلق ببقية المراكز، فقد استفاد العربي والفجيرة من النتائج السابقة وتمكنا من تحقيق انتصارات غالية خلال هذه الجولة ليرفع كل فريق رصيده إلى 29 نقطة خلف يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ومن خلف فرق المقدمة الستة تأتي أندية النواخذة السابع برصيد 27 نقطة، ثم مسافي الثامن 26 نقطة، يليه الذيد 25، والتعاون العاشر برصيد 24 نقطة، وهو نفس رصيد الجزيرة الحمراء الحادي عشر، ويملك غلف إف سي والحمرية رصيد 20 نقطة، ثم غلف يونايتد الرابع عشر برصيد 19 نقطة، ومصفوت الخامس عشر بـ16 نقطة، ثم سيتي بـ10 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي الرمس بست نقاط فقط.

انتفاضة القاع

استعاد مصفوت الخامس عشر وسيتي السادس عشر نغمة الانتصارات، وتمكنا من تحقيق انتصارات مدوية بعد فوز القناصة على التعاون بنتيجة 4 - 2، بينما وجد سيتي ضالته في مرمى الرمس وفاز عليه بثلاثية نظيفة، ولا يزال لاعب الظفرة بينك أفوب في صدارة الهدافين برصيد 12 هدفاً، يليه الحساني تامبورا نجم العروبة، ولويس توريس لاعب يونايتد، وجاسما محترف دبا الفجيرة بـ11 هدفاً، ثم أليكساندر لاعب التعاون، وعكاشة حمزاوي بعشرة أهداف.

تنطلق مباريات الأسبوع الـ20 يوم 11 الجاري بإقامة 7 مباريات، تجمع الحمرية ضد الجزيرة الحمراء، والتعاون والفجيرة، والظفرة والعربي، والعروبة ومصفوت، وسيتي ودبا، وغلف إف سي ودبا الحصن، ويونايتد والرمس، ويوم 12 الجاري تقام مباراة وحيدة تجمع غلف يونايتد ومسافي.

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