ضياء سبع: حب الإمارات حسم انتقالي لـ«الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أعرب اللاعب ضياء سبع عن سعادته بالعودة من جديد للعب في الدوري الإماراتي، عبر بوابة نادي الإمارات، الذي أعلن مساء أول من أمس، عن التعاقد معه بنظام الإعارة من ناديه مكابي حيفا، حتى نهاية الموسم الحالي، دعماً لصفوف الفريق الذي يسعى للبقاء بدوري الأضواء والشهرة، في ثاني تعاقدات النادي خلال الميركاتو الشتوي، بعد تعاقده سابقاً مع المدافع الياباني ليو أوساكي.

وأكد سبع «31 عاماً»، أن رغبته بجانب رغبة أسرته في العودة من جديد والإقامة بالإمارات، حسمت انتقاله سريعاً إلى كشوفات «الصقور»، مبيناً أنه وافق دون تردد على عرض النادي، وأضاف: أنا وأسرتي أحبننا الإمارات، بعد أن أمضينا بها فترة رائعة، عندما كنت لاعباً بالنصر، كانت أيام جميلة، تعرفت فيها إلى الكثير من الأصدقاء، ومنحتني ذكريات رائعة، لذلك وافقت على العودة مرة أخرى إلى الدولة.

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