جماهير العين تنشد العودة القوية لـ«الزعيم»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أبدت بعض الجماهير العيناوية القلق من تذبذب أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تعادل العين الأخير أمام الأخدود السعودي ودياً، وخسارته قبل ذلك من التعاون، وهو ما اعتبرته تراجعاً على مستوى الأداء والنتائج بالفترة الأخيرة لفريقها، معبرين عن تخوفهم، خاصة وأن الفريق البنفسجي لديه تحديات قوية، خصوصاً في البطولة الآسيوية بعد تأهله إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، إلى جانب المنافسة على الألقاب المحلية، بما في ذلك دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه المركز الثاني بالترتيب العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث تأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

ومنذ التعاقد مع الأرجنتيني هيرنان كرسبو نوفمبر الماضي خلفاً للهولندي شرودر قاد العين في 12 مباراة ودية ورسمية فاز في 6 مباريات، منها 3 بدوري أدنوك للمحترفين على شباب الأهلي وخورفكان والبطائح، ومباراة بدوري أبطال آسيا، حيث فاز على أهال التركماني، كما فاز ودياً على الاتحاد وظفار العماني، وتعادل مع اتحاد كلباء بالدوري، ومع الأخدود السعودي ودياً، وخسر في 4 مباريات، بالدوري أمام الوحدة، وبدوري أبطال آسيا أمام بختاكور الأوزبكي، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر، وودية التعاون السعودي.

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