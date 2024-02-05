استاد هزاع بن زايد يستضيف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اعتمد اتحاد الكرة استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لاستضافة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن يتم تحديد موعد المباراة لاحقاً.

وتجرى اليوم بفندق إرث بأبوظبي في السادسة و45 دقيقة، مراسم قرعة دور الـ 16 في الكأس الغالية للموسم الجاري 2023 - 2024، بحضور مسؤولي اتحاد الكرة، والأندية الـ 16 المشاركين في النسخة الحالية من البطولة التي أقيمت تصفياتها التمهيدية خلال الفترة من 2 سبتمبر إلى 3 ديسمبر 2023، بمشاركة 17 نادي، وأسفرت عن تأهل دبا الفجيرة والعربي إلى الدور ثمن النهائي، للمنافسة مع أندية دوري أدنوك للمحترفين الـ 14 على التأهل إلى دور الثمانية.

وسيتم خلال القرعة، تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات أيام 16 و17 و18 الجاري، على أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 2 و3 أبريل المقبل، والدور نصف النهائي يومي 16 و17 من الشهر نفسه، على ملاعب محايدة، مع العلم أن مباريات البطولة الغالية تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

تنظيم

وقال محمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم إن فرق العمل المختلفة بالاتحاد أنهت كل الأمور التنظيمية للحدث الذي تترقبه جميع الأندية المشاركة والجماهير ووسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع الأندية بهدف التشاور حول كل ما يتعلق بالبطولة الأغلى ونظامها.

وأكد الأمين العام حرص اتحاد الكرة على تطبيق أعلى معايير الجودة في هذه النسخة بداية من نظام القرعة التي ستكون إلكترونية، وكذلك في مباريات مختلف الأدوار التي ستشهد مبادرات جديدة ومبتكرة، موجهاً شكره لكل الشركاء والأندية ووسائل الإعلام والرعاة على جهودهم في دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي يُنظمها اتحاد الكرة.

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