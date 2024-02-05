تطبيق استبدال اللاعب المصاب بارتجاج المخ في الكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان

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وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «أيفاب»، على طلب اتحاد الإمارات لكرة القدم باستبدال اللاعب المصاب بالارتجاج في المخ أثناء المباراة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بدءاً من الموسم الرياضي الحالي.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط، على مستوى المسابقات المحلية، بعد موافقة «أيفاب» على إجرائه في مسابقات قارية ودولية كبرى، أبرزها «مونديال 2022». وكانت لجنة الطب الرياضي في الاتحاد، تقدمت بهذا الطلب للمجلس الدولي بتوجيهات من اتحاد الكرة.

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