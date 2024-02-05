فوز الفجيرة ومصفوت وسيتي في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز فريق الفجيرة على ضيفه يونايتد 2 - 1، في الجولة 19 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم «الهواة»، ونجح في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بثنائية، سجل الهدفين يوسف خليفة وانجل لزاما، وأحرز ليونايتد لويس توريس، ورفع الفجيرة رصيده إلى 29 في المركز الرابع.

وتعادل الذيد ودبا الفجيرة 2 - 2 وأحرز لدبا جاسما وهنريكو وللذيد محمد الحمادي ودافيد مارياني، واستعاد مصفوت نغمة الانتصارات وتغلب على التعاون 4 - 2، وأحرز لمصفوت كل من محمد فكري وأندريا وبرنو توريس وازور اكانوه، وللتعاون مطر بدجي وميدرويس، وفاز سيتي على الرمس 0-3 وأحرز الثلاثية خليل حسن وبوناجن جوي «هدفين».

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