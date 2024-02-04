غدا.. أبوظبي تستضيف قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم

المصدر: وام

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يجري اتحاد الإمارات لكرة القدم غدا الإثنين الساعة 18:45 بتوقيت الإمارات في فندق إرث بالعاصمة أبوظبي، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024.

وتقام القرعة بمشاركة 16 فريقا، من بينهم 14 فريقا من أندية المحترفين، وهم: الشارقة " حامل اللقب"، والعين، وشباب الأهلي، والوصل، والوحدة، والجزيرة، والنصر، وبني ياس، والبطائح، وخورفكان، واتحاد كلباء، وعجمان، وحتا، والإمارات، بجانب فريقي دبا، والعربي المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وأجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بعض التعديلات على نظام المسابقة في نسختها الجديدة بهدف إضفاء مزيد من الإثارة والقوة والندية بين الفرق المتنافسة، أبرزها لعب مباريات دور الـ16 على ملعب أحد طرفي المباراة بحسب القرعة، بينما ستُلعب مباريات الدورين الربع النهائي، ونصف النهائي على ملاعب محايدة، علماً أن نظام البطولة يقضي بخروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات مختلف الأدوار للبطولة، حيث ستلعب مباريات دور الـ16 على مدار 3 أيام 16 و 17 و 18 فبراير الجاري، ومباريات الدور ربع النهائي يومي 2 و 3 أبريل المقبل، ومباراتا الدور نصف النهائي يومي، 16 و 17 من الشهر نفسه، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

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