كيش يحتفل بتجديد تعاقده مع كلباء بهدف في الوصل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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احتفل السلوفاكي فيليب كيش، بتجديد عقده مع اتحاد كلباء حتى عام 2025 قبل أيام ، بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى مضيفه الوصل أول من أمس، ليفوز اتحاد كلباء بهدف دون مقابل في المباراة الودية بإستاد زعبيل.

وأقيمت المباراة دون حضور جماهيري أو إعلامي، وحرص من خلالها كل مدرب على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتحقيق أكبر فائدة فنية.

ولتكون المواجهة البروفة الودية النهائية قبل خوض مباراتي ذهاب نصف نهائي مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الجمعة الكقبل إذ يستضيف اتحاد كلباء فريق العين، والوصل فريق الوحدة.

وسبق أن خسر اتحاد كلباء مباراة ودية أمام عجمان 1 - 2، بينما فاز الوصل على الأخدود السعودي 2 - 1.

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