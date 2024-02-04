حتا يتعادل مع «أجمك» الأوزبكي ودياً 

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعادل حتا مع ضيفه أجمك الأوزبكي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعت الفريقين باستاد حمدان بن راشد، وحرص الجهاز الفني لحتا بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في التجربة وأبرزهم الوافد الجديد الدولي سيزار مانزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى والقادم من فريق داليان برو.

وتشهد الساعات المقبلة تحركات لحسم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية وأبرزها التعاقد مع محترف أجنبي قادم من الدوري الصيني إضافة إلى ضم لاعب مقيم، ويأمل «الإعصار» الظهور بصورة مختلفة في الدور الثاني من بطولة دوري أدنوك للمحترفين وتنتظره مواجهة صعبة في الجولة 13 أمام شباب الأهلي 12 الجاري.

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