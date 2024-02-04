عبدالله بن طوق: الوصل الأفضل حالياً على الساحة  

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن العميد جاهز لمواجهة الوصل في ديربي بردبي الشهير، مشيراً إلى أن فارق 5 نقاط بين الوصل عن أقرب ملاحقيه يؤكد أنه الأفضل حالياً على الساحة، وقال: نحن أيضاً نمر بفترة جيدة في الوقت الحالي ومستعدون لمواجهته ومتفائلون، ستكون مباراة رائعة وأتمنى أن يظهر فريقنا بشكل طيب.

ويحتل النصر المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين بـ 15 نقطة، فيما يتصدر الوصل الترتيب بـ30 نقطة ويستعد الفريقان للديربي المقرر في ختام الدور الأول 13 فبراير الجاري في ملعب زعبيل.

تطوير

وأعرب بن طوق عن رضاه للعمل الذي يقوم به المدرب الهولندي ألفريد شرودر منذ توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم نهاية شهر نوفمبر الماضي خلفاً للصربي غوران، مؤكداً أن المدرب الهولندي نجح في تطوير أداء النصر.

وصرح بن طوق، أن فترة الإعداد ناجحة وحققت أهدافها الفنية بداية من معسكر العين وصولاً إلى التحضيرات المتواصلة بمقر النادي والتي تخللتها بعض التجارب الودية، وقال: لمسنا تحسناً ملحوظاً في مستوى الفريق منذ استلام شرودر الفريق من ناحية الأداء والنتائج.

نتائج

وأوضح رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم، أن النتائج الجيدة التي حققها الفريق في المباريات الودية ترجمة للعمل الكبير الذي قدمه شرودر ومؤشر إيجابي على تطوره، ومعرباً عن تفاؤله بتحقيق العميد صحوة منتظرة في الدور الثاني تعكس هذه الجهود، مؤكداً انفراد «البيان» السابق حول استقرار العميد على لاعبيه الأجانب الخمسة وأنه لا نية لتغيير أي منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التشاور مع المدرب، الذي أعرب بدوره عن رضاه بمستوياتهم ورغبته في الاستمرار في العمل معهم، وقال: لدينا قناعة أنه لا فائدة من التغيير لأجل التغيير، والأمر يتعلق بكيفية الاستثمار الأمثل لقدرات لاعبينا الحاليين وتوظيفهم بالشكل الصحيح.

تعاقدات

وأضاف بن طوق: لم نغلق الباب نهائياً أمام التعاقدات الجديدة على صعيد اللاعبين المواطنين، في حال أتيحت لنا فرصة لكننا نعلم أن الفرص محدودة جداً خلال فترة الانتقالات الشتوية. ولم ينف بن طوق إجراء النصر بعض الاتصالات مع عدد من اللاعبين الإماراتيين، قائلاً: نبحث دائماً على اقتناص الفرص، قسم التعاقدات لدينا يعمل على مدار العام، ويتابع أكثر من لاعب.

وشدد رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم على ضرورة التركيز على اللاعبين الموجودين حالياً ضمن القائمة الرسمية للفريق، وتطوير قدراتهم للاستفادة منهم بشكل أفضل، وتابع: نثق في قدرات لاعبينا الحاليين، نحتاج فقط إلى توظيفهم جيداً على أرضية الملعب، والمدرب قادر على فعل ذلك.

تجارب

من جهة أخرى، يواصل النصر سلسلة تجاربه الودية بخوض مباراتين اليوم بتشكيلتين مختلفتين، الأولى ضد نادي الإمارات والثانية ضد الجزيرة الحمراء، أما المباراة الودية الأخيرة فتجمعه مع عجمان 9 فبراير الجاري.

وكان النصر تعادل مع الأهلي السعودي الخميس الماضي بنتيجة 2-2 بعد أن تعادل في مباراة سابقة مع خورفكان بالنتيجة نفسها، وفاز على الطائي السعودي بثلاثية نظيفة، وتعادل مع الفيحاء السعودي بهدف لمثله، كما فاز العميد في أولى تجاربه الودية على يونايتد سبورت بخماسية نظيفة.

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