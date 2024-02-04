مدرب شباب الأهلي: أداء الفريق في تصاعد ونسعى لمواجهة ضغط المباريات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، على أهمية المشاركة الحالية في كأس الشتاء «وين لاين» المقام مبارياتها على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي حالياً، بمشاركة أندية روستوف وسبارتاك موسكو الروسيين، وخيرات الماتي الكازاخي، وذلك في تجهيز «فرسان دبي» لاستئناف المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، وبدء مشوار التنافس على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

افتتاحية

وأشار ماركو نيكوليتش، إلى أن الجهاز الفني لشباب الأهلي، يولي أهمية خاصة للقاء مضيفه حتا 12 فبراير الجاري، على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في إطار مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول للدوري، ولذا قرر الجهاز الفني الاعتماد أمام روستوف في افتتاحية كأس الشتاء مساء أول من أمس، على العناصر نفسها التي شاركت في المواجهات الودية الثلاث التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى إلى تجهيز أكبر عدد من اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات المتوقع خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، ولهذا قرر منح اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة أمام روستوف، بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا المقامة في قطر حالياً، مبيناً أن نسق أداء لاعبي شباب الأهلي في تصاعد بصرف النظر عن نتائج الفريق في المباريات الودية.

حسم

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي خسر أمام روستوف 1 - 3، حيث افتتح روستوف التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق نيكولاي كومليشينكو، وتعادل لشباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 29، ثم حسم روستوف المواجهة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 54 و58 بالترتيب عن طريق كل من إيجور جولينكوف وإيفان كوماروف.

وبدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت عادل أبو بكر في حراسة المرمى، ومعه بوغدان، رينان، سعيد سليمان ويوسف جابر في الدفاع، عزيز غانييف، برونو، كارتابيا ويوري سيزار في الوسط، وماتيوس ليما وإيغور جيسوس في الهجوم، وفي الشوط الثاني أجرى الفريق تغييراته بخروج بوغدان ونزول محمد مرزوق، وخروج ليما وسليمان وجابر ونزول بالا وفهد وطني وعبدالعزيز هيكل، واختتم تبديلاته بخروج غانييف وسيزار ونزول عبدالله النقبي ودريسا كوليبالي.

ترتيب

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع خيرات الماتي الكازاخي بعد غدٍ، ضمن الجولة الثانية من كأس الشتاء، على يختتم مبارياته بمواجهة سبارتاك موسكو في 9 فبراير، مع العلم أن شباب الأهلي سبق ولعب 3 مباريات ودية، وحقق الفوز فيها على بريسبولس الإيراني 5 - 0، والخليج السعودي 1 - 0، وبي أي سبورت المنافس في دوري الدرجة الثالثة 9 - 1، ويحتل «فرسان دبي» المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الوصل، بينما لدى العين 25 نقطة في المركز الثاني، وحقق الفريق كأس السوبر للمحترفين، أول ألقاب الموسم الجاري.

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