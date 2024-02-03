أيمن رشوق: لست راضياً عن عطائي مع حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد المغربي أيمن رشوق لاعب فريق حتا، أنه ليس راضياً عن المردود الذي قدمه مع «الإعصار» في الفترة الماضية بعد تراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 5 نقاط، وقال رشوق، لـ«البيان»، إنه يتطلع في المباريات المقبلة إلى تقديم أداء أفضل ومضاعفة جهوده وخاصة أن حتا بحاجة إلى مزيد من النقاط لتفادي شبح الهبوط هذا الموسم.

وأضاف رشوق إن الحديث عن البقاء والهبوط سابق لأوانه ومخطئ من يظن أن حتا سيهبط هذا الموسم بل سيكون الفريق على قدر التحدي والمسؤولية للظهور بصورة مختلفة في الدور الثاني من بطولة الدوري، لافتاً إلى أنه تنتظرهم 14 مباراة في المسابقة سيتعاملون مع كل مواجهة بأنها نهائي للوصول إلى الهدف المنشود في تثبيت الأقدام مع «الكبار».

فارق كبير

وذكر رشوق الذي يواصل مشواره مع حتا من دوري الدرجة الأولى إلى المحترفين، أن هناك فارقاً كبيراً بين المسابقتين سواء على مستوى اختلاف اللاعبين أو المنافسة بين الفرق في الصدارة إذ يشهد دوري أدنوك للمحترفين صراعاً ساخناً بين عدد أكبر من الأندية في القمة، كما أثبت الدوري الإماراتي أنه متطور من عدة جوانب سواء من الناحية الفنية أو الحضور الجماهيري إضافة إلى مشاركة أسماء متميزة من اللاعبين والمدربين.

وعن المفاوضات للانتقال لأندية أخرى بعد دخوله فترة ستة الأشهر التي يحق فيها لأندية أخرى إجراء مفاوضات معه، قال إن تركيزه ينصب على فريقه حتا وسيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وأشار رشوق إلى أن كرة القدم الإماراتية تضم العديد من اللاعبين الإماراتيين المتميزين ولكن يعد الثنائي علي مبخوت وإسماعيل مطر من الأساطير في كرة الإمارات.

وعن بطولة أمم أفريقيا التي شارك فيها منتخب بلاده المغرب وودع البطولة في دور الـ16 قال إن النسخة الحالية من الأمم الأفريقية حملت العديد من المفاجآت بإطاحة منتخبات مرشحة للقب ومن بينها المغرب والسنغال، موضحاً أن كأس أمم آسيا أيضاً لم تخلُ من المفاجآت وهناك عناصر شابة في منتخب الإمارات ينتظرهم مستقبل واعد.

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