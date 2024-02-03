اختبارات متفاوتة لثلاثي مقدمة الهواة في افتتاحية الجولة 19

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق، في الخامسة و10 دقائق من مساء اليوم، مباريات الأسبوع 19 لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 4 مواجهات مثيرة، بينها ثلاث مباريات تشهد اختبارات متفاوتة لثلاثي المقدمة.

ففي المباراة الأولى يحل العروبة المتصدر برصيد 45 نقطة ضيفاً على مسافي السابع برصيد 25 نقطة، ويطمح كل فريق إلى تحقيق الفوز.

ويسعى العروبة للاقتراب أكثر من تحقيق الحلم والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 18 جولة مضت، بينما يتطلع مسافي لتعويض هزيمته في الجولة الماضي أمام التعاون.

ويلتقي دبا الحصن، الوصيف 34 نقطة والخاسر أمام العروبة في الجولة الماضية، بفريق غلف يونايتد الرابع عشر بـ18 نقطة.

وفي المباراة الثالثة يستقبل الحمرية، الثالث عشر برصيد 19 نقطة، ضيفه الظفرة، الثالث برصيد 32 نقطة.

وفي آخر مواجهات اليوم الأول يلتقي العربي ضيفه غلف إف سي.

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