62.5 % من أندية ثُمن النهائي تشرفت بالفوز بالكأس الغالية

المصدر: دبي -إيهاب زهدي

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يستعد 14 نادياً لقص شريط مشاركاتها في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجاري 2023 - 2024، عندما تجرى في فندق إرث بأبوظبي بعد غدٍ، مراسم قرعة ثُمن نهائي البطولة، الذي اكتملت قائمته بتأهل دبا الفجيرة والعربي، اللذين بدآ المشاركة مبكراً في النسخة الحالية من الكأس الغالية، بخوض التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى التي أقيمت خلال ديسمبر الماضي.

وقبل إجراء القرعة المنتظرة بساعات قليلة، هناك 10 أندية نجحت في الصعود إلى منصة التتويج بنسبة 62.5 %، من بين قائمة الأندية المشاركة في الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وهي جميع الأندية التي سبق وتوجت باللقب الغالي، باستثناء الشعب ونال اللقب مرة واحدة، والشباب وناله 4 مرات، وتم دمج الناديين عام 2017، حيث دمج الشعب مع الشارقة في كيان نادي الشارقة، ودمج الشباب مع الأهلي ودبي في كيان نادي شباب الأهلي.

تشارك القمة

يتقاسم شباب الأهلي والشارقة، قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالكأس الغالية برصيد 10 ألقاب لكل منهما، وحتى آخر 4 ألقاب لم تخرج من يد الناديين، بعدما توج «فرسان دبي» بالكأس موسمي 2018 - 2019 و2020 - 2021، ونال الشارقة آخر لقبين في البطولة موسمي 2021 - 2022 و2022 - 2023، مع العلم أن نسخة موسم 2019 - 2020، لم تستكمل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإيقاف النشاط الرياضي العالمي.

ويأتي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة، العين ونال اللقب 7 مرات، ويليه كل من النصر والشباب برصيد 4 ألقاب، ثم الجزيرة 3 ألقاب، وكل من الوحدة والوصل لقبين، وتوج بطل للكأس الغالية مرة واحدة كل من الإمارات، الشعب، بني ياس وعجمان، ولم يسبق أن توج بالكأس الغالية من الأندية المشاركة في النسخة الحالية كل من البطائح، خورفكان، اتحاد كلباء، حتا، دبا الفجيرة والعربي.

في حين، يعد عجمان أكثر الأندية اشتياقاً إلى الوصول لمنصة تتويج الكأس الغالية بالغياب عن معانقة اللقب 41 عاماً، بعد أن فاز بلقبه الوحيد موسم 1982 - 1983، ويليه بني ياس 32 عاماً، إذ كان لقبه الوحيد في موسم 1991 - 1992، والوصل 17 عاماً، بلقب أخير موسم 2006 - 2007، والإمارات 14 عاماً بلقب وحيد موسم 2009 - 2010.

ومنذ تطبيق الاحتراف نال شباب الأهلي اللقب 3 مرات مواسم 2012 - 2013 و2018 - 2019 و2020 - 2021، وتساوى معه العين في مواسم 2008 - 2009 و2013 - 2014 و2017 - 2018، ونال الجزيرة اللقب مرتين في موسمي 2010 - 2011 و2011 - 2012، وتساوى معه الشارقة بالفوز موسمي 2021 - 2022 و2022 - 2023، وتوج باللقب مرة واحدة كل من الإمارات موسم 2009 - 2010، والنصر موسم 2014 - 2015، والوحدة موسم 2015 - 2016.

تجدر الإشارة إلى أن الأدوار التالية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وستقام مواجهات الدور ثمن النهائي من الكأس الغالية أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري، على ملعب أحد الناديين طرفي المباراة حسب القرعة المقررة بعد غد الاثنين.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 2 و3 أبريل المقبل، والدور نصف النهائي يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على ملاعب محايدة، على أن يحدد لاحقاً موعد وملعب المباراة النهائية.

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