أحمد الشعفار: أنا على الوعد لإسعاد جماهير الوصل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أنه لا يزال عند وعده لإسعاد جماهير «الإمبراطور» بإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

مشيراً إلى أنه سيتم تعزيز صفوف الإمبراطور ببعض العناصر الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعداداً للدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل الوصل صدارة الدوري بـ30 نقطة بفارق 5 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني، ويستعد لمواجهة جاره النصر في ختام الدور الأول 13 فبراير الجاري على ملعبه.

وحصد «الإمبراطور» 9 انتصارات و3 تعادلات في 12 جولة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن.

وأوضح الشعفار أن استعدادات الوصل للمرحلة الثانية من الموسم تسير بشكل جيد، وأن الجماهير ستشاهد بعض الوجوه الجديدة في الدور الثاني من الدوري، وقال: أنا على الوعد لإسعاد جماهير الوصل، ونتمنى أن نحقق النتيجة التي يتمنونها بنهاية الموسم.

وتعليقاً عن إنهاء عقد عمر عبدالرحمن مع الفريق، أكد الشعفار أن «عموري» ثروة وطنية، وليس ملكاً لنادٍ بحد ذاته، موضحاً أن فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين الهدف منه تمكينه من فرصة للتوقيع لنادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عوضاً عن الجلوس على دكة الاحتياط في الوصل.

نهاية

وكان «الإمبراطور» أعلن أول من أمس عن إنهاء تعاقده مع عمر عبدالرحمن بالتراضي بين الطرفين، ونشر بياناً على صفحته الرسمية على منصة «إكس» جاء فيه:

«الوصل ينهي التعاقد مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي بين الطرفين، وتتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للإمبراطور، ونتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية، شكراً عموري على كل ما قدمته للفريق، ونتمنى لك التوفيق دائماً».

مستويات جيدة

وصرح الشعفار أن عمر عبدالرحمن قدم في موسمه الأول مع الفريق مستويات جيدة، لكن فترة ابتعاده عن النشاط الكروي بسبب التزامه في الخدمة الوطنية جعلته يفقد مكانه في الفريق، وأنه حرصاً على مستقبل اللاعب الكروي ومن أجل منحه فرصة اللعب بدلاً عن الجلوس على الدكة تم الاتفاق معه على إنهاء العقد بشكل ودي، وقال: نكن كل الود والاحترام لعمر عبدالرحمن، وهو ثروة وطنية، وليس ملكاً لنادٍ بحد ذاته، ونتمنى له التوفيق.

وكان عموري قد انتقل إلى صفوف الوصل في يونيو 2022، وشارك في 10 مباريات بالدوري في الموسم الماضي مقابل مباراتين في الموسم الجاري في الدور الأول قبل أن يرحل نهائياً عن الفريق.

مسيرة

انضم عموري لأول مرة للمنتخب الوطني في يناير 2011 تحت قيادة المدرب السلوفيني السابق سريشكو كاتانيتش، وظهر في 73 مباراة دولية، آخرها أمام منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي لكأس العالم في 7 يونيو 2022.

وسطع نجم عموري بشكل لافت خلال تجربته مع العين، التي انتهت بإعارته إلى الهلال السعودي في موسم 2018 - 2019، ولكن تعرض اللاعب للإصابة في الرباط الصليبي، وبعد شفائه انتقل إلى الجزيرة، وتعرض مجدداً لإصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب، وقبل شفائه من الإصابة انتقل إلى شباب الأهلي في صفقة حرة خلال القيد الشتوي لموسم 2020 - 2021، واستمر معه حتى نهاية موسم 2021 - 2022.

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