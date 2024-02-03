شباب الأهلي يخسر أمام روستوف الروسي في افتتاح كأس الشتاء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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خسر شباب الأهلي أمام روستوف الروسي 1 - 3، باستاد آل نهيان في أبوظبي، مساء أمس، في افتتاح مواجهات كأس الشتاء «وين لاين».

وافتتح فريق روستوف التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق نيكولاي كومليشينكو، وتعادل لشباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

وحسم روستوف المواجهة في شوطها الثاني، عندما أضاف هدفيه الثاني والثالث في الدقيقتين 54 و58 بالترتيب عن طريق كل من إيجور جولينكوف، وإيفان كوماروف، وشهدت المباراة طرد ساكو يو لاعب الفريق الروسي في الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع خيرات الماتي الكازاخي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية، ويختتم مبارياته بمواجهة سبارتاك موسكو 9 الجاري.

مواجهة

ويستعد شباب الأهلي لمواجهة حتا في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين في 12 فبراير الجاري، ويحتل «فرسان دبي» المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الوصل، بينما لدى العين 25 نقطة في المركز الثاني.

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