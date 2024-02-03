مارسيلو برولي مدرباً للمنتخب الأولمبي خلفاً للإسباني سيلفا

المصدر: دبي - البيان

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تعاقد اتحاد الكرة، مع المدرب مارسيلو برولي من أوروغواي، لقيادة منتخبنا الأولمبي في الفترة المقبلة، خلفاً للإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب السابق، ووجه الاتحاد الشكر إلى سيلفا متمنياً له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

ويملك المدرب مارسيلو برولي «45 عاماً» سيرة ذاتية مميزة، وبدأ مسيرته التدريبية مساعد مدرب لفريقي بروجريسو ودانوبيو في أوروغواي، ثم مدرباً لفريق الشباب في نادي أتلتيكو بينارول الأوروغوياني وقاده لتحقيق لقب «كوبا ليبارتادوريس للشباب» في 2022، وتولى تدريب منتخب أوروغواي للشباب، وحقق معه لقب وصيف بطولة كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً في 2023، وفي العام نفسه قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، التي أقيمت في الأرجنتين بعد الفوز على منتخب إيطاليا بهدف دون مقابل.

الجدير بالذكر أن الفترة المقبلة تشهد مشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبلين، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في حين يلعب صاحب المركز الرابع مع أحد منتخبات إفريقيا في الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد.

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