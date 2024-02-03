البطائح وبني ياس في بروفة ودية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يستضيف البطائح، اليوم، فريق بني ياس، في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المباريات الرسمية في دوري أدنوك للمحترفين، وتعدّ التجربة هي الثالثة لـ«الراقي» في فترة التوقف بعد خوض تجربتين سعوديتين أمام الطائي وضمك.

ويواصل فريق البطائح تحضيراته على الملعب الفرعي بمشاركة جميع لاعبيه باستثناء ديني بورغيس الذي يشارك مع منتخب بلاده الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا في أبيدجان.

ويحتل البطائح المركز السابع برصيد 16 نقطة يليه بني ياس في المركز الثامن بالرصيد ذاته، ويواجه «الراقي» فريق الإمارات في الجولة 13 لبطولة الدوري، فيما يلتقي «السماوي» مع عجمان في الجولة ذاتها.

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