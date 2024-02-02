أوساكي أولى صفقات «الصقور» الشتوية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أعلن نادي الإمارات عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع المدافع الياباني ليو أوساكي «32 عاماً» قادماً من نادي فيسيل كوبي الياباني.

وذلك بحضور ثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة على نحو ما أشارت إليه «البيان» سابقاً، دعماً لصفوف «الصقور»، وجاء التعاقد بترشيح من المخضرم الأسباني أندريس إنييستا الذي زامله سابقاً في الفريق الياباني، وبموافقة الإيطالي والتر زينغا المدير الفني الجديد للفريق، وسيحل بديلاً للمدافع الصربي أوروش فيتاس الذي خاض تجربة قصيرة مع «الصقور» استمرت 6 أشهر لم يكتب لها النجاح.

وتم التعاقد مع أوساكي «32 عاماً» الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع وخانة المحور، بعد أن خضع خلال الفترة الماضية للاختبارات تحت متابعة الجهاز الفني الذي وقف على مستواه الفني دون أن يكتفي بشهادة إنييستا الذي أكد أن أوساكي يعتبر إضافة جيدة للفريق في مشواره المقبل قياساً بقدراته الكروية وخبرته.

وأشاد نادي الإمارات بلاعبه الجديد الذي فاز بلقب الدوري الياباني مع ناديه السابق في الموسم الماضي، وأكد في بيان «أوساكي لديه القدرة على اللعب في أكثر من خانة ويتميز بالصلابة الدفاعية والتدخلات الناجحة».

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